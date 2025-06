NAZIONALE "Possiamo fare risultato anche con squadre forti come la Bosnia" Parlano Benvenuti, Lazzari, Zannoni, Fabbri

Tommaso Benvenuti (difensore):

"Ho visto che poteva calciare in diagonale così, mi sono buttato sulla porta, dopo è stata anche un po' di fortuna. L'ho anche mezza ciccata in realtà, quindi è andata bene che non me la sono calciata dentro. Secondo me abbiamo fatto una grandissima partita, c'è un po' di rammarico, dico la verità, perché prendere gol così con un nuovo per terra non è stato bellissimo. Chiaramente loro fanno la loro partita, devono far gol, quindi è giusto così. Secondo me l'ago della bilancia è stato forse un po' l'ingresso in campo di Dzeko, perché ha cambiato completamente il loro attacco, ci ha messo completamente in difficoltà. Non devo io spiegare chi è Dzeko, quindi quello forse ha un po' cambiato la partita secondo me".

Lorenzo Lazzari (centrocampista):

"Bella partita da parte di tutti, difficilissima a livello fisico, per le condizioni del meteo soprattutto, molto caldo, però sì, come hai detto te, bella partita di tutti, peccato per quel gol, però siamo contenti. L'ha decisa un campione, la carriera di Dzeko parla da sola, diciamo che forse va anche bene se fa gol lui".

Samuele Zannoni (centrocampista):

"Loro erano una squadra veramente brava, veramente tosta, facevano girare molto molto bene la palla, andavano a mille all'ora e noi siamo stati bravi ad annullarli. Era quello che dovevamo fare, anche nelle difficoltà con la testa appannata, dovevamo cercare di rimanere il più lucidi possibile, di tenere il pallone per correre il meno possibile e ci abbiamo provato".

Filippo Fabbri (difensore):

"Siamo un po' abbattuti, nel senso che ci siamo resi conto che anche contro queste squadre possiamo comunque fare risultato. Perdere 1-0 è più fastidioso che perdere 5-0, chiaramente. Abbiamo fatto un'ottima gara, siamo arrivati alla fine sulle gambe, tanto questa è la verità, però queste partite ci danno sempre più consapevolezza che possiamo affrontare diverse squadre importanti e comunque tentare di fare risultato".

