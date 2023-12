Prandelli, 31 gol nel 2023: più di Berardi, più di Immobile

Nel servizio l'intervista a Matteo Prandelli, attaccante Cosmos

In testa alla speciale classifica dei migliori marcatori italiani del 2023 non c'è Domenico Berardi – fermo a 20 – e non c'è nemmeno Ciro Immobile, a quota 16. Più in alto di tutti c'è Matteo Prandelli: l'attaccante del Cosmos ne ha segnati addirittura 31 nell'anno solare. Numeri da urlo, numeri da record.

Capocannoniere dell'ultimo Campionato Sammarinese e attualmente in vetta anche in questo – con 14 reti in 12 partite e una media spaventosa, un gol ogni 67' – Prandelli sta trascinando il suo Cosmos. L'anno scorso l'ha riportato in Europa dopo 22 anni, quest'anno sta cercando una clamorosa rimonta dopo una partenza a rilento. 31 gol nel 2023, come detto. Staccatissimi gli altri, tra cui il bomber del Tre Penne Imre Badalassi e l'ex Udinese Fernando Forestieri che sta segnando a raffica nel campionato della Malaysia. Prandelli non si vuole certamente fermare nel 2024, l'obiettivo è – se possibile - sbloccarsi anche in campo europeo.

