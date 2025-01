CAMPIONATO SAMMARINESE Prandelli: "Il San Giovanni gioca un ottimo calcio". Aprea: "Peccato per i troppi errori" Partita equilibrata e combattuta quella tra San Giovanni - Tre Fiori, nel dopo partita hanno parlato i due attaccanti: Matteo Prandelli e Mattia Aprea

Per Matteo Prandelli si tratta dell'undicesimo centro in campionato. Il giovane Mattia Aprea si rammarica per le occasioni create e non concretizzate dalla sua squadra.

