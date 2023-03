CAMPIONATO Prandelli-Zulli: il Cosmos tiene il passo I gialloverdi di Berardi superano 2-0 il Domagnano e restano in scia del Tre Penne capolista. In caso di successo nel recupero contro la Libertas (martedì si giocheranno i restanti 45 minuti, 1-0 per la Cosmos) Serravalle può operare il sorpasso.

Il Tre Penne chiama, il Cosmos risponde. Prova di forza della squadra di Serravalle che rischia poco o nulla e archivia la pratica Domagnano con un gol per tempo. Avvio arrembante dei gialloverdi: Nisi anticipa tutti - anche Prandelli - e calcia in diagonale con la palla che esce di un nulla. Il Domagnano gioca di rimessa: Lombardi apre e chiude il contropiede, destro da fuori alzato in corner da Simoncini. Quando però hai in squadra un giocatore come Prandelli, quasi sempre parti 1-0: corner tagliato di Pastorelli, movimento sul primo palo del 9 e Colonna è battuto. Cosmos in vantaggio a metà frazione e “solita” mitragliata del bomber di Nicola Berardi. Che rischia di concedere il bis poco dopo ma questa volta Colonna vola e blocca il suo tentativo. Portiere del Domagnano attento anche a sbarrare la strada a Palazzi, ben imbeccato da Zulli.

A inizio ripresa però il Cosmos chiude virtualmente la contesa: bel lavoro di D’Addario a destra, la palla arriva sul secondo palo dove Zulli ha il tempo di agganciare, controllare e trafiggere Colonna per il gol del 2-0. Per Serravalle si aprono delle praterie: Capicchioni si invola e, appena entrato in area, viene atterrato da Ferraro. Calcio di rigore, Errico parte dagli 11 metri ma la spedisce alle stelle graziando il Domagnano. Così come fa D’Addario 60 secondi più tardi: destro troppo debole a tu per tu con Colonna e il tris non arriva. Nemmeno quando Prandelli spacca la porta con un'incornata che centra in pieno il palo. Per il Domagnano è una giornata no: contrasto a centrocampo tra Guerra e Ferraro, per il difensore giallorosso è la seconda ammonizione e i Lupi restano in 10 per il finale. Nonostante questo, il neo-entrato Angelini ci prova da fuori e Simoncini risponde alla grande. Stessa cosa fa il collega Colonna sul destro di Guidi dall’altra parte. Al 20 di Berardi verrà anche annullato il 3-0 per fuorigioco ma poco cambia: il Cosmos vince ancora e in caso di successo nel recupero contro la Libertas ritroverebbe la vetta.

