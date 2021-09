Pre campionato: Forlì - Virtus 7-1 Dopo l'allenamento congiunto con il Tre Penne, i biancorossi hanno incontrato la squadra di Acquaviva.

Pre campionato: Forlì - Virtus 7-1.

Ancora un allenamento congiunto con squadre del Campionato Sammarinese per il Forlì, che dopo aver incontrato il Tre Penne (vittoria per 1-0) la scorsa settimana questa volta è stato impegnato con la Virtus. La squadra di Acquaviva è stata superata 7-1, per i neroverdi il gol su rigore di Apezteguia.

Nel Forlì assente il sammarinese Filippo Fabbri reduce dagli impegni in nazionale, a rappresentare il Titano c'era il classe 2001 Matteo Giorgi. Il difensore biacoazzurro è rimasto in panchina contro la Virtus mentre era sceso in campo nella ripresa con il Tre Penne.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: