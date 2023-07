CONFERENCE LEAGUE Prendono forma La Fiorita e Cosmos in vista delle Coppe Venerdì saranno consegnate le liste UEFA. La Fiorita sogna il colpo, il Cosmos annuncia i rinforzi.

Prendono forma La Fiorita e Cosmos in vista delle Coppe.

Radja Nainggolan rappresenta il sogno di mezza estate de La Fiorita. Il club di Montegiardino è al lavoro per portare l'ex Roma e Spal in maglia gialloblu per il doppio impegno internazionale. Venerdì sarà consegnata la lista UEFA, il club lavora per la coppa ma anche per la nuova stagione. Le scelte che saranno fatte sono in funzione anche di questo aspetto. Vero che La Fiorita deve fare in conti con diverse assenze, Rinaldi e Grandoni infortunati, Marco Gasperoni non disponibile, nomi importanti nella rosa gialloblu che a Montegiardino stanno cercando di sostituire al meglio per l'impegno internazionale. Praticamente già fatta la lista dei 23 giocatori, ai quali si aggiunge German Denis. Il posto libero resta per quel colpo di mercato estivo che porta al centrocampista belga. Nella squadra a disposizione di Manfredini per la sfida contro il Zimbru anche due giocatori professionisti impegnati in Lega Pro. Nelle prossime ore sarà praticamente ufficiale la lista UEFA de La Fiorita, salvo colpi dell'ultimo momento.

Dopo oltre 20 anni tornerà nelle Coppe il Cosmos. Già annunciato il centrocampista della nazionale sammarinese Marcello Mularoni. I difensori Kevin Iodice e Benjamin Boccioletti, il centrocampista Adam Adami e il portiere Matteo Renzetti sono i calciatori che la società ha deciso di mettere a disposizione del tecnico Nicola Berardi per le sole sfide contro il Sutjeska. I gialloverdi giocheranno la prima partita in trasferta il 13 luglio, la settimana successiva la gara in casa.

