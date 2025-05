Presentata la finale di Coppa Titano: Virtus e Tre Fiori si contendono il trofeo

Entrambe con il pass europeo già in tasca, ma con la voglia di chiudere la stagione in bellezza. Virtus e Tre Fiori si contenderanno al San Marino Stadium la Coppa Titano, il trofeo più antico del calcio nostrano. Match da vivere in diretta su San Marino RTV, alle 20.45. Da una parte Acquaviva punta al “triplete”. Dopo aver conquistato Supercoppa e Campionato, il grande obiettivo dei neroverdi è detenere tutte e 3 le coppe nello stesso momento. Non è dello stesso avviso il Tre Fiori che - già sicuro della Conference League (la Virtus è in Champions)– vorrebbe mettere la ciliegina sulla torta ad una grande stagione.

Prima finale a San Marino per Danilo Girolomoni, che si affiderà alla vena realizzativa dei suoi giocatori per provare a scardinare una difesa quasi imperforabile. "Direi che sarebbe il regalo più bello per i ragazzi" - dice Girolomoni, tecnico dei gialloblu - "Questa è la cosa che mi preme di più perché se lo meritano, insieme abbiamo fatto un percorso fantastico e quindi credo che sia il giusto regalo per loro. La squadra sta bene psicologicamente, sicuramente molto bene, sia a livello di gruppo che altro. Fisicamente è un po' meno bene perché abbiamo giocato tante tante partite, molte importanti. Servirà più di una partita perfetta perché la Virtus subisce pochissimo, quindi se fai anche la partita perfetta magari finisce 0-0".

Sponda Virtus, la grande incognita è sulla tenuta fisica. L'ultimo match giocato dagli uomini di Bizzotto risale al 27 aprile, quasi un mese fa. Il tecnico neroverde però garantisce di aver ritrovato una squadra pronta e concentrata. Virtus che sarà al gran completo: in gruppo, per questa finale, anche Federico Piovaccari. "È un'occasione da giocarci fino in fondo" - ammette Bizzotto - "perché non sempre tutti gli anni capita un'opportunità del genere. Abbiamo già vinto Supercoppa e Campionato, sarebbe veramente una cosa incredibile riuscire a vincere anche questo trofeo. Siamo tutti motivati, molto carichi per poter giocare questa partita. È chiaro che le finali sono imprevedibili, per cui ce la giocheremo cercando di mettere più attenzione possibile. Perché affrontiamo una squadra forte, allenata bene, per cui sappiamo che non sarà una partita semplice".