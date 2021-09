Presentata la stagione del calcio femminile

A poco più di una settimana dal via della stagione, la San Marino Academy ha presentato progetti e tecnici delle squadre che parteciperanno al campionato di serie B, primavera e under 17. Occasione utile anche per la presentazione delle maglie della prima squadra. Blu per quella per le gare casalinghe, rossa da trasferta.

Alessandro Recenti guiderà la prima squadra nel campionato di serie B, mentre Matteo Urbinati la formazione primavera, inserita nel girone sud, mentre Katia Cerea si occuperà della formazione under 17. Alla presentazione erano presenti anche il presidente della San Marino Academy, Primo Toccaceli e la responsabile del settore femminile Valeria Canini.

