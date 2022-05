NAZIONALE Presentate le nuove maglie della Nazionale Sammarinese

Presentate le nuove maglie della Nazionale Sammarinese.

Erreà Sport e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio hanno presentato le nuove maglie della Nazionale, kit realizzato grazie all’accordo Erreà-UEFA, il Kit Assistance Scheme, con il quale la UEFA sostiene le federazioni calcistiche più piccole fornendo materiale tecnico sportivo. Il kit “Home” della selezione sammarinese si presenta su sfondo azzurro sul quale, in modo stilizzato, sono rappresentate le tre Torri (Guaita, Cesta e Montale), simbolo della Repubblica più antica d’Europa. Particolare è il collo a giro, all’interno del quale, il backneck è personalizzato dalla scritta “L’antica terra della libertà”, mentre sulle fianchette laterali, al fine di dare maggiore traspirabilità al prodotto, è posta una rete bianca, colore poi ripreso nel bordo manica. Sul petto a destra il logo Erreà, a sinistra, lato cuore, lo stemma della Nazionale di San Marino – lanciato all’inizio del 2021, in occasione degli aventi di celebrazione del Novantesimo anniversario della FSGC, e per la prima volta presente sulle maglie della Nazionale. La divisa si completa con shorts e calzettoni azzurri. Il kit “Away” e “Third” presentano lo stesso gioco grafico tono su tono, blu nel caso della seconda maglia e bianco nella terza. La fantasia proposta è un chiaro omaggio agli affreschi presenti nella Sala del Consiglio di Palazzo Pubblico. Il collo rimane a giro, oltre a mantenere la stessa scritta nel backneck e le fianchette con la relativa rete celeste in entrambi i casi. Entrambe le maglie hanno una vestibilità semi aderente, il cui tessuto è il Mundial, caratterizzato dall’essere morbido, traspirante e dalla doppia foratura. Tutti i capi sono certificati Oeko-Tex Standard 100, l'autorevole attestato che verifica tutte le fasi della filiera del prodotto fissando limiti estremamente severi alle sostanze nocive per la salute. Si tratta di un kit raffinato e d’impatto, capace di creare un perfetto connubio tra l’arte e la storia con la praticità del capo. Il debutto sul campo delle nuove divise è previsto per il 2 giugno 2022, in occasione di Estonia-San Marino, prima partita del Gruppo D2 di UEFA Nations League 2022-23.

