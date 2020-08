Presentati gli staff tecnici della San Marino Academy

Dodici squadre a rappresentare San Marino nei vari campionati giovanili italiani, dai Provinciali ai Regionali fino ad arrivare ai Nazionali. L'Academy è pronta a ripartire dopo lo stop di fine febbraio/inizio marzo per il Covid e lo farà con una formazione in più rispetto agli anni passati: si tratta della Berretti Nazionale 2002-2003, affidata a Paolo Zani alla sua prima esperienza sul Titano. Tra le new entry c'è anche l'ex Cesena – come giocatore prima e allenatore del settore giovanile poi – Gianluca Leoni, nuovo tecnico dell'Under 16. E' un ritorno, invece, quello di Loris Bonesso che siederà sulla panchina dell'Under 17.

Alla conferenza stampa di presentazione della San Marino Academy sono intervenuti il vice-presidente della FSGC Alessandro Giaquinto, il Responsabile Tecnico Carlo Chiarabini, il Responsabile della Programmazione e dell'Organizzazione Andrea Benvenuti e quello del settore di base Fabio Lepri. Presente anche il coordinatore dell'Academy, Massimo Censoni. Staff di prim'ordine quelli scelti per affrontare la nuova stagione, all'interno ci saranno anche tecnici sammarinesi pronti ad emergere.

Nel servizio l'intervista a Carlo Chiarabini, responsabile tecnico San Marino Academy