REGIONS' CUP Presentato il girone "sammarinese" della Regions' Cup Sui campi di casa la Nat affronterà Ungheria, Turchia e Slovenia

Poco più di un mese al debutto per la Nat San Marino nel girone intermedio della Regions' Cup. La manifestazione torna in Repubblica per la quinta volta e torna per testare il livello di una rappresentativa che è espressione diretta del campionato sammarinese e quindi anche la più adatta a misurarne la crescita.

Confermato lo staff tecnico a cominciare dal Commissario Tecnico Luigi Bizzotto al terzo mandato che cercherà di sfruttare i vantaggio di una competizione da giocare in casa. L'ultima volta in Bulgaria San Marino chiuse in crescendo con un pari contro i padroni di casa e la vittoria con la Romania e ora i pochi allenamenti a disposizione serviranno al CT per preparare il debutto fissato per il 13 novembre contro l'Ungheria. Il resto dovrebbe farlo l'ambiente, il gruppo che non ha mai tradito le attese, il calore del tifo a favore.

La guida di Luigi Bizzotto, grande esperto del campionato sammarinese oltre che campione in carica con la Virtus, è una garanzia per una rappresentativa che dal campionato interno nasce ed è pronta a stupire ancora.

