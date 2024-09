CALCIO SAMMARINESE Presentato il nuovo pallone del calcio sammarinese. Si chiama "Titanico739 S2"

Sulla scorta dell’esperienza di successo maturata nel primo anno di collaborazione, la Federcalcio di San Marino ha scelto nuovamente PARK quale pallone ufficiale delle competizioni nazionali. Appena un anno fa è stato creato e lanciato Titanico739 – perfettamente aderente alla cultura unica della Repubblica di San Marino, nonché personalizzato con cura e su misura degli iconici tratti caratteristici del nostro paese. Certificato FIFA Quality PRO, il pallone – accattivante e immediatamente riconoscibile – ha impreziosito il Campionato Sammarinese nel corso di tutta la stagione, venendo inoltre utilizzato in alcune gare interne della Nazionale Under 21 di San Marino, tra cui quella contro l’Italia. Nella stagione ormai alle porte, farà il suo debutto Titanico739 S2 – che vedrà integrati elementi di design ancor più elevati e dettagliati, confermando l’irrinunciabile qualità apicale che garantisce performance al più alto livello. Oltre all’azzurro proprio della Repubblica di San Marino che già ha caratterizzato la prima versione, sono stati inseriti elementi di colore blu per creare un feeling immediato, più ricco e profondo col pallone. Sottili linee curve e forme organiche rappresentano la linea di continuità stilistica, mentre l’inserimento di dettagli di foglie di alloro e quercia si allineano perfettamente al logo ed alla bandiera ufficiali del nostro paese. Intrecciati tra le foglie si possono inoltre leggere i nomi dei nove Castelli di San Marino. Puntare i riflettori su ognuno di essi, tramite Titanico 739 S2, significa celebrare la diversità all’interno del nostro territorio ed allo stesso tempo mettere in risalto il filo conduttore rappresentato dal gioco più bello del mondo. Con l’acquisto di mille palloni, San Marino può dirsi un piccolo paese in grado di generare un grande impatto ambientale. Questo perché tramite il progetto Pass-a-ball di PARK, quando un pallone viene acquistato un altro viene donato a un giocatore che ne abbia bisogno, in tutto il mondo. È il modo in cui PARK, e per esteso la Federcalcio di San Marino, intendono garantire l’accesso e la partecipazione di tutti allo splendido gioco del calcio. Ciò significa che ulteriori mille palloni saranno inviati a giocatori che non ne abbiano a disposizione, potendo così iniziare – mediamente – centomila partite che diversamente non si sarebbero potute giocare. Il tutto senza dimenticare che i palloni prodotti da PARK sono carbon zero: un totale di 10 tonnellate di carbonio non saranno immesse nell’atmosfera, il che la dice lunga sull’approccio ecosostenibile che PARK e FSGC hanno concretamente impostato nella propria strategia aziendale.

