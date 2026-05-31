Presentato Marco Ragini, subito l'amichevole contro Singapore

Dopo la presentazione ufficiale, subito impegno internazionale per la Mongolia guidata da Marco Ragini. La nuova avventura dell'allenatore sammarinese è partita un test non semplice contro Singapore, con i padroni di casa che si sono imposti per 4-0. Il nuovo corso di Marco Ragini è partito nel segno della linea under con tanti giovani calciatori per far crescere la squadra. Dopo l'amichevole contro Singapore, nazionale numero 147 dal ranking Fifa, la Mongolia sarà impegnata in un altro test contro Hong Kong il prossimo 5 giugno in trasferta.















