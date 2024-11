Presidente Tura: "Uefa ci ha chiesto se vogliamo organizzare la fase finale"

Sentiamo Marco Tura

La NAT San Marino si è qualificata a pieni punti per la fase finale della Coppa delle Regioni, una Final Eight che, spiega il presidente FSGC Marco Tura, potrebbe disputarsi proprio sul Titano: "Ci hanno chiamato dalla UEFA proprio questa mattina per chiederci se vogliamo organizzare in caso il torneo finale, perché si sono accorti che la nostra squadra può stare degnamente fra le migliori di quel torneo. C'è una questione legata agli impianti sportivi, Acquaviva, dopo le alluvioni, dobbiamo rifarlo. Su Dogana manca un dettaglio di tipo burocratico, ma che risolveremo. E poi bisogna capire quanto il nostro Paese sia in grado di ospitare otto squadre che vengono dall'estero e stanno dieci giorni qui a San Marino. In questo momento le strutture ricettive non ci permettono di avere una visione completa per l'accoglienza di tutte queste squadre".