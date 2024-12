NAZIONALI GIOVANILI Prima con l'Italia per Giovanni Baldini contro il Portogallo Figlio dell'ex Juve e Napoli Francesco Baldini, il centrocampista italosammarinese ha esordito in amichevole nazionale under 16.

C'è anche Giovanni Baldini nell'Italia under 16 che ha partecipato alla doppia amichevole contro i pari età del Portogallo. Il centrocampista del Bologna è figlio di Francesco Baldini, ex calciatore di Juventus, Napoli e Genoa e della sammarinese Cristina Mularoni. Classe 2009, Giovanni Baldini è alla prima convocazione con la squadra del ct Marco Scarpa. Il giovane calciatore italosammarinese è partito titolare nella seconda delle due gare giocate in Portogallo. Nella prima sfida l'Italia ha pareggiato 1-1, cedendo nella seconda per 2-1.

