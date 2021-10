Prima sconfitta stagionale per il Domagnano

Si ferma dopo 4 vittorie consecutive la serie utile del Domagnano, sconfitto a sorpresa dalla Juvenes/Dogana nel turno infrasettimanale del campionato sammarinese. La prima opportunità è proprio della squadra di Massimo Mancini con il tentativo dalla distanza di Gaiani, alto non di molto. Poco dopo la mezz'ora, rigore per la Juvenes/Dogana per fallo ai danni di Baldini. Alla battuta si presenta Giangrandi ma Colonna si oppone cosi. Una manciata di minuti e la squadra di Serravalle trova il vantaggio. Il tocco vincente, sotto misura, porta la firma di Tedesco. La reazione del Domagnano è tutta in questa punizione di Gaiani, deviata in angolo da Manzaroli. Ad inizio ripresa, la Juvenes/Dogana chiude la partita. Merli evita l'uscita di Colonna e deposita in rete il pallone del 2 a 0. Il Domagnano prova a riaprire la sfida con un doppio tentativo di Angelini, che prima trova la deviazione di Manzaroli e poi sugli sviluppi del calcio d'angolo, non inquadra la porta avversaria. Uno dei giocatori più ispirati è sicuramente Merli che dopo il gol, centra anche il palo alla destra di Colonna. Nel finale, è ancora Merli ad offrire a Pasquinelli il pallone del terzo gol, ma la conclusione viene respinta dall'estremo difensore avversario. Al 91esimo, Olivieri con il piatto destro batte Manzaroli per il 2 a 1 ma non c'è più tempo. Primo stop in campionato per il Domagnano mentre la Juvenes/Dogana festeggia la prima, meritata vittoria stagionale.