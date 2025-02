Prima vittoria per il Tropical Coriano che batte 3-1 la San Marino Academy

Quella che sulla carta sembra essere una buona occasione per la San Marino Academy per centrare la seconda vittoria in campionato, in realtà diventa una partita favorevole per il Tropical Coriano che si impone 3-1 a Domagnano, conquistando non solo il primo successo della stagione, ma anche i primi punti. La squadra di Fabio Baschetti parte forte, con Liotta che ha subito la palla del vantaggio ma l'uscita di Rossi è provvidenziale. La risposta ospite è affidata a Gaspari che va via molto bene sulla fascia destra poi spara il diagonale che termina sul fondo. La gara si sblocca al 18'. Sul rilancio di Pierantoni, Sperindio regala il pallone a Luca Gaspari che questa volta non sbaglia, portando in vantaggio l'undici di Simone Carnevali. Reazione dei padroni di casa ma a rendersi pericoloso è ancora il Tropical Coriano con lo scatenato Gaspari che ha la meglio sulla difesa sammarinese poi calcia a colpo sicuro ma la palla termina a lato. Gol sbagliato, gol subito. Al 25', infatti, la San Marino Academy perviene al pareggio. Errato rinvio di Rastelli, Muccioli recupera il pallone e crossa per Davide Bucci che si gira in un fazzoletto e di potenza trafigge Rossi. La rete galvanizza l'undici di Baschetti che prima dell'intervallo sfiora il sorpasso. Muccioli riceve palla da Maiola, la controlla poi lascia partire un bel tiro che si stampa contro la traversa. Padroni di casa davvero sfortunati.

Si passa al secondo tempo che si apre con il nuovo vantaggio ospite dopo appena un minuto di gioco. È ancora una volta Gaspari a timbrare il cartellino battendo di precisione il neo entrato Barulli in disperata uscita. La San Marino Academy potrebbe subito pareggiare. Bucci è bravo a girarsi e a calciare in porta, ma Rossi respinge poi Mularoni fallisce il tap in. Ad ipotecare la vittoria per gli ospiti ci pensa Mattia Pierantoni che al 14' firma il 3-1 direttamente su calcio di punizione. Il gol pesa sul morale dei ragazzi di Baschetti che però potrebbero riaprila con Bucci e Mularoni, ma la conclusione di quest'ultimo con il portiere fuori dai pali viene respinta di testa da un avversario. Sul fronte opposto l'imprendibile Gaspari potrebbe firmare la personale tripletta ma arrivato a tu per tu con Barulli si vede respingere il tiro.

Applausi anche per Tommaso Rossi che alza sopra la traversa la punizione ben calciata da Simoncini. San Marino Academy ancora pericolosa su palla inattiva ma questa volta è la traversa a salvare gli ospiti sulla conclusione di Bucci. Allo scadere episodio che lascia qualche dubbio. Gaspari si invola verso Barulli che respinge con le mani fuori area la conclusione diretta nello specchio della porta, poi Gaspari ribadisce in rete ma nel frattempo il direttore di gara ha già fermato il gioco. Gol non valido e punizione per gli ospiti ma nessun cartellino per il portiere sammarinese che forse già pensava al rosso diretto. Poi più nulla. Il Tropical Coriano vince 3-1 ma resta all'ultimo posto della classifica, mentre la San Marino Academy al penultimo.

Paolo Crescentini