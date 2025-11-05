Prima vittoria per l'Academy femminile: è 1-0 ad Arezzo

Alla settima giornata di Serie B arriva il primo successo per la San Marino Academy Femminile, che batte 1-0 l'Arezzo, in Toscana, ed esce per la prima volta in stagione dalla zona retrocessione. A regalare i tre punti alle titane è una rete in contropiede di Miotto.

Parte forte l'Academy. Calcio di punizione dal limite di Magni, che tira a girare. Di Nallo vede il pallone all'ultimo ma riesce comunque a deviarlo quanto basta per mandarlo sulla traversa. Poi, sugli sviluppi del calcio d'angolo, ci prova da fuori Tamborini: conclusione alta di poco.

La prima occasione per l'Arezzo è un cross da sinistra su cui Tudisco anticipa Razzolini. La palla rimbalza comunque sulla giocatrice delle toscane e per poco non sorprende Limardi, ma l'Academy si salva. La stessa Razzolini ci prova anche in contropiede, qualche minuto dopo, mirando all'angolino basso alla destra di Limardi, che in tuffo mette in calcio d'angolo.

Al 42' ecco il goal vittoria. Una profonda verticalizzazione manda in porta Miotto, che resiste alla trattenuta della marcatrice e con un pallonetto scavalca Di Nallo in uscita.

Nella ripresa l'Arezzo spinge da subito per recuperare. Ci riprova Razzolini con un diagonale di collo, blocca Limardi. Poi, su un cross basso, Cuciniello anticipa proprio all'ultimo Lazzari, che era già pronta a concludere da due passi. L'Arezzo non sfonda e allora San Marino cerca il colpo del ko. L'occasione migliore è per Fracas, ancora in contropiede. Sul primo tiro si oppone Di Nallo, la ribattuta finisce alta.

Altre opportunità non ci sono: l'Academy si prende una vittoria fondamentale e sale a 4 punti, a -2 dalle toscane, che incassano la quinta sconfitta in campionato.







