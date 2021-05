Primavera 3: San Marino Academy - Carpi 1-2

Sconfitta di misura per la Primavera 3 della San Marino Academy. I ragazzi allenati da Paolo Zani lottano e tengono bene il campo ma alla fine devono cedere 2-1 contro il Carpi. Ospiti che passano in vantaggio alla prima vera occasione: corner di Gazzara e stacco aereo vincente di Jacopo Deratti che non lascia scampo a Terenzi. I Titani provano a reagire con la punizione di Castellani bloccata in due tempi da Cinelli. Ben più pericoloso il Carpi sul ribaltamento di fronte: Carlini buca il cross di Lami favorendo Biancheri che se la sistema sul destro e incrocia. Attento Terenzi a dire di no con una bella respinta.









Nella ripresa San Marino trova l'immediato pareggio: Pasquinelli alza per Riccardo Michelucci che si coordina e batte Cinelli con un gran mancino in volèe. L'Academy torna in quota grazie al proprio numero 11. Neanche il tempo di festeggiare, però, che il Carpi torna avanti: Bologna imbuca, Lami cerca lo scavetto ma viene atterrato da Terenzi. Nonostante le proteste, il direttore di gara indica il dischetto: lo stesso Tommaso Lami spiazza il portiere e fa 2-1. I biancazzurri provano a recuperare ma giocoforza si sbilanciano, Lami è scatenato e protagonista in altre due occasioni: il primo tiro a giro viene alzato in angolo da Terenzi, il secondo – dopo la sterzata su Pasolini – esce non di molto. Il Carpi di Alfonso Cammarata gioca alla grande: qua stupenda azione corale dei biancorossi. La toccano in serie Lami, Motoc, Marino e infine Arcopinto che, però, chiude troppo con il sinistro. Finisce 2-1, la San Marino Academy resta all'ultimo posto ed è attesa dalla trasferta di Piacenza.