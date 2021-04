Primavera 3: San Marino Academy - Mantova 1-3

Nonostante una lunga fase in superiorità numerica la Primavera 3 deve cedere nel confronto diretto con il Mantova. La formazione lombarda stacca proprio i biancazzurri e sale a quota 7, mentre l'Academy resta ancorata a 4. Dopo soli 2 minuti Falcone interrompe una chiara occasione da rete e si guadagna il cartellino rosso: da piazzato Badara Diagne ci prova ma la sfera non scende abbastanza e termina alta sopra la traversa. I ragazzi di Paolo Zani approfittano comunque dell'11vs10: Lorenzo Pasquinelli lotta con il difensore e riesce a passare, pallonetto morbido a scavalcare Gecchele e San Marino passa in vantaggio con la rete del suo capitano. Il Mantova, però, non demorde: Vetere viene atterrato al limite dell'area, Pierpaolo Rubino calcia sul palo di Crescentini e trova il gol del pareggio A stretto giro di posta gli ospiti completano la rimonta: Rubino crossa, Matteo Vetere sguscia alle spalle di Cola e non lascia scampo all'estremo difensore dell'Academy. Il pressing del Mantova è furioso, Giambalvo sbaglia il passaggio. Ancora Rubino si avventa sulla sfera, passa in mezzo a due e deposita per il 3-1 che chiude virtualmente la partita. Doppietta personale per il numero 10 e Titani in bambola. Il timido tentativo di reazione è affidato a Castellani che va dal limite, tentativo centrale bloccato da Gecchele.









Nella ripresa si ristabilisce la parità, per quanto riguarda gli uomini in campo: Nappi si invola, Crescentini esce ma interviene in ritardo colpendo solo le gambe del numero 7. Seconda espulsione di giornata e i sogni di contro-rimonta per l'Academy svaniscono. Anche perchè la botta da fuori del neo-entrato Luca Terenzi non crea problemi al portiere avversario. Il Mantova vince 3-1, San Marino ora chiamato all'esame Modena sempre in casa.