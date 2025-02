Primavera 4: ancora un ko per la San Marino Academy sconfitta 1-0 dalla Giana Erminio

Ennesima giornata senza vittorie per la San Marino Academy che perde 1-0 contro la Giana Erminio e resta all'ultimo posto della classifica. La squadra di Nicola Cancelli alza bandiera bianca dopo aver fallito un calcio di rigore che avrebbe potuto regalare ai biancoazzurri il secondo pareggio casalingo consecutivo. L'avvio di gara è spumeggiante. Al 7' Bugli e Marfella dialogano bene ma quest'ultimo spara sopra la traversa. Risposta immediata degli ospiti affidata a Grossi che va via di forza ma la sua conclusione termina sul fondo.

Al 10' il gol che decide il match. Bel giro palla dell'undici di Vito Garzione. Grossi serve sulla corsa Nava sul cui cross si inserisce con i tempi giusti Christian Mandelli che non può fallire la facile occasione. La San Marino Academy potrebbe subito pareggiare con Marfella che riceve palla da Della Balda ma angola troppo il tiro e l'azione sfuma.

Si arriva alla mezz'ora quando Marfella di testa prolunga per Righi che fallisce la volée. Stessa cosa sul versante opposto appena un minuto più tardi. Buzzi manca il tap in sul pallone svirgolato da Andreoni. Prima dell'intervallo Grossi gira di prima intenzione ma la sfera termina sul fondo. In avvio di ripresa ancora Grossi in evidenza ma Casadei gli chiude lo specchio della porta. La squadra di Cancelli cerca il pareggio ed al 70' beneficia di un calcio di rigore per fallo ai danni di Protti. Sul dischetto si presenta Marfella. Gabriele Buzzi battezza l'angolo giusto ed in due tempi blocca il pallone.

Errore che pesa sul morale dei padroni di casa. Gli ospiti potrebbero far scorrere i titoli di coda con Rossi, che però viene ostacolato al momento del tiro e non trova la porta. La gara non regala altri gol.

All'Ezio Conti di Dogana, Giana Erminio batte San Marino Academy 1-0.

Paolo Crescentini