Primavera 4: vola la San Marino Academy. Union Clodiense battuta 3-0

La sfida tra cenerentole del girone A sorride alla San Marino Academy che batte 3-0 l'Union Clodiense, lasciando la squadra veneta all'ultimo posto della classifica. La compagine di Nicola Cancelli si impone al termine di una gara vivace che si accende attorno alla mezz'ora quando Casadei alza sopra la traversa la velenosa punizione di Bartolini. La risposta dei biancazzurri è immediata ed arriva da calcio d'angolo con Marfella che di testa supera Caporello ma non Tiozzo che salva sulla linea di porta poi Zafferani, sempre di testa, non centra il bersaglio. San Marino Academy pericolosa ancora dalla bandierina, di nuovo con Marfella che questa volta viene fermato dal palo a portiere battuto. Al 33' il risultato si sblocca. Marfella parte palla al piede seminando gli avversari per poi servire su un piatto d'argento la sfera ad Alessandro Righi che trafigge l'estremo difensore in uscita. Padroni di casa in vantaggio all'intervallo.

In avvio di ripresa Union Clodiense vicina al pareggio con Ricciardi che manca il tap in sotto porta. Scampato il pericolo l'undici di Cancelli raddoppia al 51' su calcio di rigore concesso per fallo ai danni di Mularoni. Dagli undici metri Diego Marfella spiazza Caporello. Gli ospiti reagiscono andando al tiro con Rosa ma Casadei è attento a blocca la sfera. Sul fronte opposto Della Balda gestisce il pallone poi lo serve all'accorrente Dell'Amore che lo controlla e calcia prontamente ma il portiere para a terra. Al 71' Protti parte in posizione regolare e si invola verso Caporello che in uscita gli nega la gioa del gol. Passa appena un minuto e Nicholas Protti si prende la rivincita. Dell'Amore riesce a servire il compagno di squadra che scarica il pallone nell'angolo opposto fissando il risultato sul 3-0. La partita è di fatto chiusa. Protti servito da Della Balda potrebbe realizzare la doppietta ma l'estremo difensore veneto in uscita si oppone alla conclusione evitando il poker. Prima del fischio finale la formazione di Emanuel Rizzi potrebbe segnare il gol della bandiera su calcio di rigore concesso per fallo su Buranello, ma Alessandro Casadei respinge il penalty di Bartolini. All'Ezio Conti di Dogana San Marino Academy batte Union Clodiense 3-0.

Paolo Crescentini