Primavera e Futsal U19 tornano in campo

Nel week end è ripresa l'attività agonistica del settore giovanile della San Marino Academy. Ieri è ripartito il campionato Primavera 3 con il programma della seconda giornata. La squadra di Zani ha ospitato allo Stadio Ezio Conti di Dogana l'Imolese. I romagnoli si sono imposti per 3-1. La rete dei biancoazzurri ha portato la firma di Diagne. Prossimo impegno del Titani in trasferta a Ravenna.









Oggi il via al campionato Nazionale Under 19 di futsal, con la squadra del tecnico Matteo Selva che ha ricevuto ad Acquaviva l'Aposa Bologna. Gli ospiti si sono imposti per 6-0. Nella seconda giornata la squadra di futsal giocherà a Sassuolo.