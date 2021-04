Primavera Femminile: Juventus - San Marino Academy 6-0

Trasferta di lusso per la primavera femminile della San Marino Academy, a Torino contro la Juventus capolista del Girone. La prima vera chance è proprio per le ragazze di Filippo Zaghini che non sfigurano: Prencipe sfiora soltanto da pochi metri e la palla si perde sul fondo. Le bianconere replicano con la deviazione di Berti, alzata in corner da Giulia Zaghini con una gran riflesso. Il vantaggio della Juventus arriva al 21': slalom di Elisa Pfattner che le salta tutte prima di depositare in rete con un bel diagonale. Ancora padroni di casa in avanti: Pfattner apre per Candeloro, super risposta di Zaghini che respinge in corner.

Primo tempo che si chiude sull'1-0, ripresa che si apre con una grande occasione per San Marino. Modesti ruba la sfera a Bertucci ma non riesce a darci forza, Sargenti blocca senza problemi. Il raddoppio juventino arriva da calcio di punizione con Dalila Ippolito che indovina la traiettoria perfetta e batte Zaghini. L'estremo difensore dell'Academy è ancora una volta attenta su Candeloro, uscendo bene e toccando quel tanto che basta per mandare il pallone in angolo. Le ragazze di Silvia Piccini prendono in mano la partita, Berti si guadagna un rigore che Pfattner va a calciare, colpendo in pieno il palo e graziando le Titane. La numero 9 avrà comunque modo di rifarsi, prima però il 3-0 è a firma Michela Giordano che non lascia scampo a Zaghini. San Marino torna a farsi vedere con il colpo di testa di Giuliani che D'Auria e Sargenti riescono a tenere li in qualche modo. Nel finale è solo Juve: Elisa Pfattner ne segna 2 nel giro di 60 secondi. Prima con una bella volee sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi con una conclusione al volo su cross al bacio di Giordano. Sull'altro versante Sargenti è attenta sul colpo di testa di Alice Zaghini mentre le torinesi, che nel frattempo colpiscono anche un palo, chiudono i conti: Pfattner viene murata dalla difesa, la neo-entrata Martina Magliano è ben appostata per un tap-in facile facile. Finisce 6-0, le bianconere – senza la sammarinese Chiara Beccari infortunata – rimangono in vetta mentre la San Marino Academy è a 7 punti dai play-off.

