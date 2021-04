Primavera Femminile: la San Marino Academy chiude con un pari

Terna arbitrale tutta al femminile per l'ultima in campionato della Primavera della San Marino Academy. Dopo il pareggio contro il Tavagnacco, nuova X per le ragazze allenate da Filippo Zaghini. E' 2-2 ad Acquaviva contro la Riozzese Como. Eppure le Titane partono subito forte: dopo 5 minuti Cascone resiste alla carica delle avversarie, scarico per Eleonora Cecchini che da fuori trova l'angolo alto. Bargna tocca ma non basta, l'Academy passa in vantaggio alla prima occasione. Cecchini è ispirata: calcio di punizione che sfiora l'incrocio dei pali e termina sul fondo. Sull'altro versante Gomez arriva al limite e calcia, attenta Giulia Zaghini a respingere. E' il preludio, però, al pareggio ospite: punizione di Corti dalla lunga distanza, Zaghini allontana ma sulla testa di Emma Carnovali che insacca e firma l'1-1 allo scadere del primo tempo. Ripresa che si apre cosi come si erano chiusi i primi 45 minuti: cross dalla destra di Roventi, Kateryna Scherbaniuk è ben appostata in area e pronta a colpire. Zaghini non può nulla, la Riozzese Como completa la rimonta. San Marino non ci sta e torna a spingere: bella azione di Swami Giuliani sulla sinistra, la compagna manca però il tocco vincente sottoporta e l'azione sfuma. E' una partita aperta: Scherbaniuk va a un passo dal 3-1 e dalla doppietta ma il suo tentativo si infrange contro la traversa e salva l'Academy. Che a 10 minuti dalla fine pareggia i conti delle traverse, sempre con la solita Cecchini specialista da piazzato. Sfera che si abbassa ma non troppo incocciando sul montante. La spinta incessante porta però al meritato 2-2 delle biancazzurre: Bonora mette in mezzo, Mery Kalaja trova la deviazione vincente e non lascia scampo al portiere avversario. Reazione Como immediata: Corti prende la mira, Giulia Zaghini è superlativa e, con l'aiuto della traversa, nega il nuovo vantaggio alle ragazze di Tarantini. Dall'altra parte Giuliani sfiora con il tacco ma non c'è nessuna compagna sul secondo palo. E' l'ultima emozione, la San Marino Academy subisce all'ultimo il sorpasso in classifica del Brescia e chiude il proprio campionato al settimo posto.