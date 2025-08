CALCIO FEMMINILE Primavera Femminile: San Marino Academy nel girone B

Quattordici squadre divise in due gironi da sette, tutte con lo stesso obiettivo: conquistare la promozione nel campionato Primavera 1. È ufficiale l'organico del campionato Primavera 2 Femminile, al via sabato 20 settembre: invariato il format rispetto alla passata stagione, con due gironi da sette e tre successioni di partite, per un totale di 21 giornate e 18 gare da disputare, a cui si aggiungono tre turni di riposo che ciascun club osserverà.

Al termine della stagione, le prime classificate dei due raggruppamenti saranno promosse in Primavera 1. A comporre l'organico del campionato Primavera 2 sono quattro squadre di Serie A (Como Women, Lazio, Napoli Women e Ternana Women) e dieci di Serie B (Bologna, Como, Freedom, Frosinone, Lumezzane, Res Donna Roma, San Marino A., Trastevere, Venezia, Vicenza).

Girone A:

Bologna, Como Women, Como, Freedom, Lumezzane, Venezia, Vicenza.

Girone B:

Frosinone, Lazio, Napoli Women, Res Donna Roma, San Marino Academy, Ternana Women, Trastevere.





