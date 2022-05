Primavera Femminile: sarà San Marino Academy - Juventus

Si parte domenica 29 maggio alle ore 15 con San Marino Academy - Juventus e la domenica successiva la gara di ritorno. Nel programma dei quarti di finale dei play off scudetto del campionato Primavera, le Titane sfidano le bianconere. Semifinali e finali si giocheranno con gare uniche a Tirrenia. Il programma dei quarti, oltre a San Marino Academy - Juventus, prevede anche Hellas Verona-Roma, Sassuolo-Milan e Inter-Fiorentina.

A sfidarsi nella prima semifinale saranno le vincenti di San Marino Academy - Juventus e Inter - Fiorentina, mentre nella seconda scenderanno in campo le vincenti di Hellas Verona - Roma e Sassuolo - Milan. Accederanno alla Final Four le squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta; in caso di ulteriore parità, si qualifica la squadra con il miglior piazzamento ottenuto in Campionato (non si disputano i tempi supplementari).