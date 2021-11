Primavera Femminile: volano le ragazze della San Marino Academy

Brescia - San Marino Academy

Non conosce ostacoli la San Marino Academy che vince 4-2 in casa del Cesena conquistando la quarta vittoria in altrettante partite giocate. La capolista parte forte e dopo appena otto minuti passa in vantaggio con Giorgia Berveglieri che sfrutta l'errato rinvio di Siboni, controlla la palla e la scarica nell'angolino. Il Cesena non si da per vinto e dopo aver sfiorato il pareggio con un diagonale di Luccaroni che esce di un soffio, al 31' ristabilisce la parità con Anastasia Conti che finalizza il perfetto cross dalla destra di Di Maria e batte Giulia Zaghini.



Partita riaperta che però la San Marino Academy chiude prima dell'intervallo. Al 43' spettacolare azione personale di Berveglieri che poi supera il portiere con una palombella. Nel recupero le biancazzurre vanno ancora a segno. Giocata di pregevole fattura di Diversi che smarca con un morbido tocco Sofia Pirini la quale incrocia sul palo opposto gonfiando la rete.









Nella ripresa la squadra di Marco Rossi prova a rientrare in partita, lasciando ampi spazi all'undici di Matteo Urbinati che al 51' in contropiede si porta sul 4-1 con Melissa Casali, che sfrutta il perfetto lancio di Modesti e davanti al portiere non può sbagliare. Le ospiti potrebbero in più di una occasione calare la cinquina ma la neoentrata Bardi si fa trovare sempre pronta. L'estremo difensore bianconero si oppone a Bonora. Sul fronte opposto applausi anche per Zaghini che prima si allunga sul tiro angolato di Nagni, poi respinge la seconda conclusione ravvicinata. All'84' il Cesena dimezza lo svantaggio con Greta Paolinelli che gira in porta di prima intenzione il cross di Di Maria. Prima del fischio di chiusura Berveglieri potrebbe realizzare una tripletta ma Bardi è sul pezzo, poi l'azione sfuma.



Finisce 4-2 per la San Marino Academy che resta a punteggio pieno e domenica prossima affronterà il Ravenna.