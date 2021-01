FEMMINILE Primavera: la San Marino Academy torna il 28 febbraio a Brescia Approvato il format per la ripresa. Si parte con i recuperi, poi da fine febbraio la quinta giornata di andata

Primavera: la San Marino Academy torna il 28 febbraio a Brescia.

A partire da domenica si disputeranno i recuperi delle gare che erano state rinviate nelle prime 4 giornate del girone di andata, e quindi prima della sospensione, mentre dal 28 febbraio il campionato riprenderà regolarmente dalla 5ª giornata del ritorno, seguendo da quel momento l’ordine delle gare già previsto nel calendario pubblicato a settembre. Il nuovo format farà sì che le 12 società di ciascun girone giocheranno lo stesso numero di gare (in totale 11, 4 del girone di andata e 7 del girone di ritorno). Dopo i gironi eliminatori si ripartirà dai Quarti di finale per poi procedere con la Final Four, che prevede lo svolgimento delle semifinali e delle due finali, quella per il terzo e quarto posto e quella che metterà in palio il titolo, incoronando la squadra che succederà all’Inter – campione d’Italia 2018/19 – nell’albo d’oro della competizione.

