CALCIO FEMMINILE Primavera, San Marino Academy: 2-0 alla Pink Bari e vetta riconquistata Le reti di Diversi e Giuliani riportano l'Academy in vetta al Gruppo 2 con una partita in più sulla Roma. Grande protagonista anche Giulia Zaghini con l'estremo difensore biancazzurro che dice di no ai numerosi tentativi delle pugliesi.

La Primavera della San Marino Academy torna capolista poco prima della sospensione del campionato. Le ragazze di mister Urbinati battono la Pink Bari con un gol per tempo, rimettendosi alle spalle la Roma anche se con una gara in più. Match che si mette subito in discesa per le Titane, avanti dopo neanche 3 minuti con la gran botta dal limite di Eleonora Diversi che non lascia scampo a Trentadue. Le padrone di casa non ci stanno e vanno a caccia dell'immediato pareggio ma sbattono su una super Giulia Zaghini che sale in cattedra: l'estremo difensore dell'Academy prima dice di no al destro di Megna, poi si ripete su Picchirallo e devia in corner. Bari che centra pure una traversa con Strisciuglio: il 10 biancorosso lascia sul posto il diretto avversario e passa a centimetri dall'1-1. Sull'altro versante Pirini scappa sulla sinistra, Giuliani scarica e Diversi non inquadra lo specchio.

Ad inizio ripresa il definitivo 2-0 della San Marino Academy: uno-due ad ampio respiro tra Berveglieri e una scatenata Swami Giuliani, quest'ultima non sbaglia a tu per tu con il portiere e firma il raddoppio. Ora le biancazzurre giocano di rimessa, sempre sull'asse Giuliani-Berveglieri. Gran giocata della numero 9 – con tunnel incorporato su Protopapa – e destro che esce di un soffio. L'ultimo pericolo per l'Academy capita sui piedi di Labanca dopo una mischia in area: palla alta e San Marino ritrova la vetta del Gruppo 2.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: