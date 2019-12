Primo allenamento per l'ex tecnico del Rimini Renato Cioffi con il Faetano, sua nuova squadra

Renato Cioffi

Il 49enne allenatore irpino ha assaggiato per la prima volta ieri sera la nuova realtà cominciando la seduta di allenamento intorno alle 19.30. Il Faetano, ha chiuso la prima fase con 4 punti, 1 vittoria e 1 pareggio e dunque comincerà domenica la seconda fase nel Q2 contro la Juvenes/Dogana, unica squadra battuta, fino ad ora, dal club del Presidente Fabio Gasperoni. Cioffi spiega così una scelta senza precedenti. C'è dunque grande curiosità per assistere al debutto di un allenatore che tra l'incredulità degli addetti ai lavori, ha scelto di scendere tra i dilettanti, quando solo 20 giorni si trovava in serie C. Si ipotizza una sua candidatura a prendere il posto di Costantini in Under 21 con l'attuale C.T promosso in Nazionale Maggiore. Cioffi, smentisce qualsiasi promessa in questo senso ma l'ipotesi under 21 di San Marino gli piacerebbe molto .