ECCELLENZA Primo ko del Victor San Marino: 2-0 per il Cava Ronco Boschi e Lombardi abbattono i biancazzurri, non pervenuti nella ripresa.

Dopo un tempo di controllo astratto il Victor San Marino si perde in una ripresa d'assenza ingiustificata, la conseguenza è la prima sconfitta della sua storia. Il Futball Cava Ronco passa 2-0, prosegue la sua striscia di 10 punti in 4 gare e mette la freccia sui biancazzurri, che ora sono a -10 dalla capolista Fya Riccione.

Zabre va col rasoterra dal limite e manca di un pelo l'angolo basso, primo sussulto di un Victor che fa tanto possesso, ma si rende pericoloso il giusto. Non che non arrivi nulla: Greco ci prova dalla distanza, Carroli sfiora in angolo. L'occasione principe però nasce quando Rosti crossa teso per Prandelli, il cui tocco ravvicinato s'infrange sulla traversa, la seconda per lui in 3 partite casalinghe. Periodo sfortunato per il centravanti, che poi manca l'appuntamento sul traversone di Pastorelli.

In tutto ciò il Cava Ronco è schiacciato ma non inerme e crea due palle gol clamorose. Boschi sgattaiola via a destra e serve Stucchi, che aggancia ma poi, sul più bello, manda fuori in solitaria. Boschi che a sua volta viene liberato dal cross di Lombardi e ha tutto il tempo per prende la mira all'inzuccata, mancando clamorosamente la direzione della porta.

Questo fino all'intervallo, nella ripresa è un'altra storia fin dal via. Samoré senza pretese, Boschi è rimpallato e il pallone schizza all'appena entrato Corzani, fermato dal miracolo di Pazzini. Sono passati appena 20”, ma con l'andare dei minuti le cose non cambiano e il cava piazza l'allungo. La tregua la spezza Boschi, che riceve in area da Mordini, si gira e, dal limite, secca Pazzini infilando il primo palo. Il resto sulla partenza a destra di Corzani, che avanza fino al fondo e mette a rimorchio per la stoccata sotto l'incrocio dello smarcato Lombardi. Immediatamente dopo Prandelli fa sponda per la fucilata alle stelle di Gaudenzi, unica palla buona per un Victor che, nonostante gli ingressi di Bardeggia e Voinea, non crea nulla e alza la sua prima bandiera bianca.

