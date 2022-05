CAMPIONATO SAMMARINESE Primo round al Tre Penne: 2-0 alla Libertas La squadra di Ceci ipoteca le semifinali, la Libertas protesta per un presunto gol non convalidato di Aruci

Il “derby della Funivia” è a forti tinte biancazzurre: il Tre Penne torna in campo dopo un mese di assenza, si tira a lucido superando una della squadre più in forma del momento, la Libertas reduce dall'8-0 in aggregato al Domagnano negli spareggi. Passano solo 30 secondi quando Gai si allarga troppo e perde il tempo per calciare: Zavoli fa muro e lo chiude. L'estremo difensore granata, grande protagonista nella prima frazione, viene invece graziato sulla punizione telecomandata di Righini che si stampa sulla traversa. Stessa sorte – con qualche polemica in più – sull'altro versante: Aruci la fa girare da piazzato, incoccia sulla traversa e la sfera torna in gioco. Proteste di Borgo Maggiore ma arbitro e assistente lasciano proseguire. Tra le due traverse il primo super intervento di Zavoli: Patregnani si immola sul destro dal limite di Gai, Ceccaroli calcia forte da pochi passi e trova la risposta con i piedi del numero 1. Che si supera al tramonto dei primi 45 minuti: Righini mette dentro, Pieri prende l'ascensore e incorna a botta sicura, Zavoli si supera e tiene a galla la Libertas

Così come ad inizio ripresa: classico movimento a rientrare di Ceccaroli che va sul primo palo, ancora una volta Zavoli è attento e risponde presente. Gli uomini di Cardini crollano qualche minuto più tardi: Vandi crossa da sinistra, Badalassi anticipa il diretto marcatore e con una girata da rapace d'area fa 1-0. Abbraccio tra il bomber biancazzurro e Stefano Ceci: sintomo di un Tre Penne unito. E che non ha intenzione di fermarsi: accelerazione fulminea di Pieri sulla destra che ne lascia sul posto due, si allunga il pallone ma ciò diventa un assist per Gai che non ci pensa due volte e di prima intenzione la piazza all'angolino. Uno-due micidiale di Città nel giro di 120 secondi e la Libertas accusa il colpo. A Vandi viene annullato il possibile tris dopo una mischia furibonda sulla linea di porta – a protestare, questa volta, è il Tre Penne – e poi lo stesso terzino viene espulso al primo minuto di recupero per un intervento in ritardo su Berretti. Per i granata, però, non c'è più tempo: al ritorno servirà una vittoria con 3 reti di scarto, un'impresa e forse anche qualcosa in più.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: