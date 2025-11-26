Primo round per i quarti di Coppa Titano: in diretta su RTV Cosmos-Tre Fiori

E' tempo di Coppa Titano - e andata dei quarti di finale - per le otto squadre rimaste in corsa, con la Virtus campione in carica pronta al debutto nella competizione dopo il bye degli ottavi. I neroverdi, dominanti in avvio di stagione, sfideranno la Libertas in un quarto dall’esito apparentemente scritto. I granata, reduci dal sofferto successo ai rigori sul Cailungo, proveranno a dar filo da torcere. Si gioca alle 20.45 cosi come tutte le altre sfide. Ad Acquaviva il Murata, penalizzato in campionato, cerca l’impresa contro La Fiorita, che a sua volta senza il -5 sarebbe la terza forza del torneo. La Coppa rappresenta un obiettivo concreto per Montegiardino, con gli uomini di Ceci che partono favoriti.

All'insegna dell'equilibrio Tre Penne-Juvenes/Dogana, come testimoniato dall'1-1 in campionato di poche settimane fa. Serravalle è la mina vagante, Bonini cerca conferme dopo aver centrato il primo successo della nuova gestione. Grande equilibrio atteso anche tra Cosmos e Tre Fiori, ultimo dei quarti di finale in programma. La sfida – da vivere in diretta su San Marino RTV - rinnova i temi della prima giornata di campionato, decisa allora da Prandelli, e si prospetta ricca di incroci tra ex.







