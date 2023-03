SERIE B FEMMINILE Procura Federale: inibizione per Primo Toccaceli, ammenda per la San Marino Academy In ordine all'accordo raggiunto dalle parti sono stati squalificati anche per tre mesi Deno Bonopera e Luciano Agudo Ballestero. La società biancoazzurra sanzionata per responsabilità diretta e oggettiva.

La procura federale della FIGC ha applicato sanzione di tre mesi di inibizione per il presidente della San Marino Academy Primo Toccaceli, tre mesi di squalifica per i preparatori dei portieri della prima squadra femminile Deno Bonopera e Luciano Agudo Ballestero. La società è stata sanzionata per responsabilità diretta e oggettiva con ammenda di 2 mila euro.

I fatti risalgono alla stagione in corso del campionato di serie B femminile. La Procura Federale ha rilevato che Bonopera, sebbene non fosse in possesso della abilitazione federale, svolgeva l'attività di preparatore dei portiere della prima squadra utilizzando in qualità di "prestanome" l'allenatore Agudo Ballestero.

