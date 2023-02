La procura federale italiana ha squalificato per un mese Carlo Chiarabini, responsabile del settore giovanile della San Marino Academy, infliggendo anche l'ammenda di 250 euro alla società biancoazzurra. I fatti risalgono all'agosto 2022, quando Chiarabini ha tentato di persuadere giovani calciatori tesserati con l'ASAR Accademia Calcio Riccione a trasferirsi alla San Marino Academy per la stagione sportiva seguente. La società è stata sanzionata per responsabilità oggettiva.