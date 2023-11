FSGC Procura Federale: squalifiche per Denis Casadei, Fabio Gasperoni e Raffaele Barretta Ammende per La Fiorita e il Faetano.

Procura Federale: squalifiche per Denis Casadei, Fabio Gasperoni e Raffaele Barretta.

Sulla base della richiesta del Cosmos sul presunto tentativo di illecito sportivo relativo alla partita della scorsa stagione tra i gialloverdi e il Faetano. La commissione disciplinare della FSGC ha squalificato per 4 mesi, con ammenda di 300 euro, l'allora direttore sportivo de La Fiorita Denis Casadei, non accogliendo il deferimento nei suoi confronti ma riqualificando la sua condotta come lesiva della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale sportiva.

Accolti gli altri deferimenti: La Fiorita, a titolo di responsabilità oggettiva, è stata sanzionata con 1000 euro di ammenda. Squalificato per 1 mese, con un totale di 150 euro di multa al Faetano, il presidente Fabio Gasperoni. È stato infine squalificato per 2 mesi e 15 giorni Raffaele Barretta, all'epoca dei fatti direttore sportivo del Faetano, inibizione da scontarsi nel momento in cui verrà nuovamente tesserato presso la FSGC.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: