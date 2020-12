SETTORE GIOVANILE Progetto CEF: un decalogo per gli allenamenti in tempo di Covid-19

In tempi di Covid-19 anche lo sport risponde con un decalogo di proposte per l'attività di allenamento individuale nel contesto normativo al quale anche i tecnici sono soggetti. Una serie di idee per la prosecuzione in sicurezza delle attività del calcio di base. Coordinati dal Responsabile Fabio Lepri, i tecnici educatori della Federazione hanno lavorato nel produrre un compendio di qualità che potesse fungere da stimolo per tutti gli istruttori.

Nel video l'intervista con Fabio Lepri (responsabile tecnico dell'attività di base e progetto CEF)

