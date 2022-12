Progresso - Victor 1-1 A Stellacci risponde Baietti tutto nel secondo tempo

Cassani non cambia e conferma dieci undicesimi della squadra che ha battuto il Granamica. Monaco sostituisce lo squalificato De Queiroz. Partita di grande interesse per il girone e le due squadre si studiano per circa 20 minuti fino alla punizione dalla trequarti, Pazzini respinge sui piedi di Rossi che mette dentro. L’assistente già con la bandiera alzata prima del tocco in porta. Numero pazzesco di Lorenzo Lazzari che salta secco due avversari sull’out di sinistra poi si inventa una traiettoria che c’entra il palo interno sulla ribattuta Marra trova il muro dei padroni di casa. Grande occasione è che numero Lazzari. Sabba perde un pallone sanguinoso, servito Baietti sinistro, Pazzini in qualche modo, la sfera verso la porta, ancora Lazzari protagonista a respingere sulla linea.

Gramellini al cross, Lorenzo Lazzari colpo di testa, Cheli in angolo. Tocca a Morelli stuzzicare Cheli che blocca il tentativo del numero 7 biancozzurro. Stellacci in mezzo per Marra, il centroavanti poteva fare meglio. Allora ci pensa Stellacci. Vola sulla sinistra, sulla conclusione respinge Cheli, sul colpo di testa non può nulla. Stellacci primo gol in campionato. Il Progresso reagisce sullo spiovente arriva un cross sul quale si avventa Baietti e gol da attaccante puro con l’attacco sul primo palo e palla in porta per il pareggio Progresso. Alla mezz’ora espulso il tecnico del Progresso Salmi per proteste. Proteste anche di Ambrosini per un braccio largo sul suo colpo di testa. Tutto regolare per il direttore di gara. Allo stadio comunale Progresso di Castel Maggiore Bologna, Progresso - Victor San Marino 1-1.

