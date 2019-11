CALCIO FEMMINILE Prosegue il magic moment della San Marino Academy che vince a Perugia per 5-0 Le biancazzurre si avvicinano prepotentemente alle prime due posizioni della classifica

Prosegue la marcia inarrestabile della San Marino Academy che a Perugia centra la terza vittoria consecutiva che vale il terzo posto della classifica a ridosso di Napoli e Riozzese.

Una vittoria mai in discussione con le biancazzurre che si impongono 5-0 mantenendo inviolata la porta difesa dalla rientrante Montanari. Pronti via e la San Marino Academy è già sul 2-0. All'8 Di Luzio prolunga di testa per Baldini che difende palla e va giù in area. L'arbitro non ha dubbi e decreta il calcio di rigore che Barbieri trasforma spiazzando Bayol. Palla a centrocampo ed arriva subito il raddoppio ancora con Raffaella Barbieri che vede il portiere fuori dai pali e lo trafigge. 2-0 e partita virtualmente chiusa. L'uno due subito stordisce il Perugia che prova a reagire ma è ancora la squadra di Conte ad andare a segno al 29' con Menin che finalizza la verticalizzazione di Baldini saltando anche l'estremo difensore.

Nella ripresa la San Marino Academy amministra tranquillamente il gioco, senza correre particolari pericoli, per poi andare a segno altre due volte. La prima al 59' con Di Luzio che sfruttando un rimpallo favorevole trova il primo gol in maglia biancazzurra spendendo la palla alle spalle di Bayol. Non è finita perché in pieno recupero il portiere umbro respinge la conclusione ravvicinata di Di Luzio, la sfera arriva sui piedi di Bianchi che viene fermata in maniera fallosa. Altro rigore per le biancazzurre che Martina Bianchi trasforma, segnando al debutto in serie B il suo primo gol per il definitivo 5-0.

Nel video le interviste a Francesca Montanari (portiere San Marino Academy) Francesca Larocca (difensore San Marino Academy) Martina Bianchi (attaccante San Marino Academy).



I più letti della settimana: