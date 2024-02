CAMPIONATO SAMMARINESE Protti: "Bravi in una partita complicata", Angelini: "Gara equilibrata, contento per la prestazione"

Nel dopo gara soddisfatto Marco Protti, vice allenatore del Tre Penne, per la vittoria che permette ai campioni di rimanere in corsa per il titolo. Giuseppe Angelini fa i complimenti alla sua squadra per la prestazione.

(Nel video le interviste con Marco Protti, vice allenatore Tre Penne e Giuseppe Angelini, allenatore Murata)

