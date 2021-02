SERIE C Prova di forza del Perugia La squadra di Fabio Caserta supera per 4 a 2 il Mantova

Terzo posto in classifica, a quattro punti dalla capolista Sud Tirol e con una partita da recuperare. Il Perugia si conferma tra le principali candidate alla vittoria finale, dopo il roboante 4 a 2 rifilato al Mantova. Al Curi va in scena una delle gare più belle di tutta la stagione. Pronti, via e al primo affondo, la squadra di Caserta trova il vantaggio. Sul destro di Burrai, c'è la deviazione vincente firmata da Bianchimino. Una manciata di minuti ed arriva il pareggio del Mantova. Angolo di Guccione, Cheddira prolunga sul palo lontano per il colpo di testa di Banyia che fa 1 a 1. Non c'è un attimo di pausa, il solito Cheddira, controllo, dribbling e destro che infila la porta di Fulignati.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Il vantaggio del Mantova dura appena 3 minuti. Falzerano approfitta di una disattenzione della difesa ospite per riportare tutto in parità. La gara è bella, vibrante e al primo minuto di recupero, stacco vincente di Bianchimino per il 3 a 2 del Grifone. Ad inizio ripresa, il sigillo sulla vittoria del Perugia. Ancora una battuta di Burrai, ancora una deviazione e palla che termina nell'angolo basso, alla destra dell'estremo difensore ospite. Cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei giornate per il Perugia che sale al terzo posto in classifica mentre per il Mantova arriva la terza sconfitta in una settimana.



I più letti della settimana: