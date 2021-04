QUALIFICAZIONI QATAR 2022 Qatar 2022: con fatica ma passa l'Albania a San Marino Regge benissimo San Marino nel primo tempo. Poi nella ripresa sblocca Manaj al 63° chiude Uzuni al 85°

Edj Reja aveva messo in guardia i suoi nel pre-partita. “ Non esistono più partite facili, i 3 punti vanno sudati e guadagnati anche contro una piccola Nazionale in base al Ranking come San Marino squadra sempre più organizzata” Detto e fatto e puntualmente tutto questo si è verificato. Trascinata da Davide Simoncini (grande ritorno il suo) forse una delle sue migliori esibizioni in Nazionale, San Marino ha chiuso tutti i varchi nei primi 45 minuti, e fa notizia la “tranquillità” di Elia Benedettini poco impegnato eccezion fatta per la bella parata su Hysaj. Tutti molto bene. Il pacchetto arretrato con il solito generosissimo Dante Rossi, pagata a caro prezzo la sua uscita dal campo al decimo della ripresa, Manuel Battistini, Filippo Fabbri, e l'inesauribile Mirco Palazzi che ieri ha raggiunto l'ottava posizione nella classifica generale delle presenze di sempre in Nazionale.

Paradossalmente, alla terza partita in una settimana, molto brillante il centrocampo con la prestazione superlativa di Marcello Mularoni, la goliardia di Enrico Golinucci, e l'inesperienza ma che ha dato quel pizzico di sfrontatezza di David Tomassini all'esordio. Le due punte: grande lavoro di Nicola Nanni. Il centroavanti ha preso molti falli, ha fatto respirare, ha dialogato, lottato ed è andato al tiro con l'unica parata di Strakosha di tutta la partita. E' piaciuta anche la prestazione di Filippo Berardi spesso in aiuto ai compagni a centrocampo. L'Albania ha sfruttato i cambi di Reja: Uzuni e Roshi hanno inciso, e il solito calo energetico che arriva intorno all'ora di gioco. L'ex Inter Manaj per il vantaggio al minuto 63 e il sigillo di Uzuni sulla regolarità del suo gol restano forti dubbi. Al San Marino Stadium, Albania batte San Marino 2-0.

