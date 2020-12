Qatar 2022, Varrella fa il punto sul girone: "Gruppo simpatico, ho timore di Andorra"

Gli incontri più affascinanti sono quelli contro l'Inghilterra, quelli più alla portata contro Andorra. C'è un po' di tutto nel girone di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022 per la Nazionale di San Marino che esordirà il 25 marzo a Wembley contro la selezione dei Tre Leoni. "Ho dato una valutazione "simpatica" a questo girone" - ha detto il CT Franco Varrella - "contava poco prendere una tra Inghilterra, Belgio, Francia eccetera, a queste squadre va concesso il loro spazio."

Un girone che comprende anche la Polonia di Robert Lewandowski – che esordì in nazionale nel 2008 proprio contro San Marino – l'Albania di Edy Reja e l'Ungheria dell'amico ed “allievo” di Varrella, Marco Rossi. "Per me la sfida all'Ungheria non è solo un derby perche Marco (Rossi, ndr) è stato anche un mio giocatore" - continua il tecnico riminese - "l'ho allenato nel 1989 ed era il mio terzino fluidificante. Con le sue qualità l'anno successivo è arrivato in Serie A con la Sampdoria. Tra me e lui c'è un ottimo rapporto e sarà bello ritrovarlo dall'altra parte."





Come detto, poi, la doppia sfida contro Andorra per provare a sognare. Il CT, però, mette in guardia tutti: "La partita di cui ho più timore è proprio quella con Andorra" - afferma Varrella - "perchè nell'ultima Nations League ha fatto cose eclatanti. Ad oggi Andorra è quarantanovesima nel ranking UEFA, magari potrebbe diventare anche quarantesima."