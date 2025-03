QUALIFICAZIONI MONDIALI Qualificazioni, Cipro supera San Marino 2-0 La decidono Pittas e Kakoullis nella ripresa, nel mezzo Giacopetti va vicino al pari.

Si perde in pochi, fatali, dettagli, San Marino. Cipro s'impone con un 2-0 tutto frutto della ripresa, coi titani che la tengono intonsa per quasi un'ora, regalano il vantaggio e poi, dopo aver sfiorato il pari, concedono il bis in contropiede.

Pronti, via e subito Zannoni che recupera, scambia con Nanni e incrocia in porta, troppo debolmente per bucare Mall. Sul ribaltamento Kastanos intercetta l'uscita di Tommaso Benvenuti e Pittas va a innescare il mancino defilato di Tzionis, Colombo protegge bene il palo e lo stesso Benvenuti fa ammenda intercettando il rimbalzo. Qui San Marino ha il merito di addormentarla, pur concedendosi, di tanto in tanto, qualche sbavatura: Tzionis sfrutta la carambola tra Fabbri e Contadini e appoggia per il destro a giro di Pittas, sul quale Colombo è prodigioso nel volo a una mano.

Un buco in mezzo invece permette a Pieros Sotiriou di inzuccare in rete il cross di Kousoulos, fortunatamente però è oltre i difensori e l'arbitro, consultato il Var, annulla per fuorigioco. E allora è San Marino ad avere l'opportunità per sbloccarla: sul cambio lato di Tosi, Contadini sorprende alle spalle Correia ed è davanti a Mall, riuscendo però soltanto a sfiorare il pallone sui guanti del portiere.

Correia a rimorchio per il mancino alto di Loizou e si cambia campo, con Kastanos a toccare in area per Pittas e Colombo ancora a respingere. Sin lì migliore in campo, l'estremo del Forlì incappa di lì a poco nell'unico errore di serata, che costerà caro: il passaggio per Cevoli è troppo lento e lo spiazza, così Pittas può andargliela a strappare, puntare la porta e infilare il vantaggio, aiutato dalla sfortunata deviazione di tacco di Benvenuti.

San Marino accusa il colpo autoinfertosi e qui Cipro potrebbe dilagare: Loizou rientra per un mancino che scende un attimo troppo tardi, mentre Kakoullis incorna sul palo il bel servizio alla cieca di Panayotou. Di nuovo Pittas, di testa, su assist di Satsias, Colombo è attento nel bloccare sulla riga. Azione avviata da un spunto di Loizou, il più acceso dei suoi coi suoi spunti dalla fascia destra: su uno di questi arriva fino a Colombo, salvo poi tirargli addosso.

Intanto Cevoli è passato alle due punte inserendo Giacopetti, che sul cambio di fronte, innescato dalla triangolazione di fino tra Fabbri e Contadini, controlla in area e si libera per la stoccata che sarebbe da X, se non fosse troppo alta. Mancata la sua grande occasione, San Marino torna a incassare la rumba di Cipro: solito Loizou sul palo lungo per Malekkidis, murato da Colombo prima e Fabbri poi, e di nuovo Colombo sulla bordata di Kakoullis, infine, dopo un corner biancazzurro gestito male in seconda battuta, la ripartenza da sipario: Kyriakou intercetta, Pittas conduce e allarga, Costi imbuca per Kakoullis, che proprio come nell'amichevole di giugno, stavolta con l'aiuto del palo, mette i sigilli alla sfida.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: