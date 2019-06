Qualificazioni Euro2020: rifinitura della Nazionale Sammarinese. Stasera la sfida con la Russia

Rifinitura pre partita

Il percorso della Nazionale Sammarinese nelle qualificazioni ad Euro 2020 riprende con una doppia trasferta, prima in Russia e poi martedì in Kazakistan. Si comincia dalla Mordovia Arena, stadio modernissimo, costruito in occasione dei mondiali e capace di ospitare oltre 40mila spettatori. Una struttura all’avanguardia, dove un anno fa si sono giocate 4 partite dei mondiali e che rappresenta un sogno per qualsiasi calciatore.



La rifinitura pre partita non ha sciolto gli ultimi dubbi anche se Varrella sembra orientato verso la difesa a 5, con Cevoli, Vitaioli e Palazzi, a formare il pacchetto centrale, con Battistini e Grandoni sugli esterni. Quattro centrocampisti, con i fratelli Golinucci, Mularoni e Matteo Vitaioli che dovrà dar man forte a Nanni, unica punta. Un modulo prudente per cercare di contenere una Russia che dopo il mondiale casalingo, punta decisamente alla qualificazione nella fase finale del primo campionato europeo itinerante.

Il difensore della Nazionale Sammarinese Fabio Vitaioli commenta ai nostri microfoni: "Sappiamo di dover affrontare un avversario forte in uno stadio da brividi ma noi siamo pronti e daremo tutto quello che abbiamo".





Nel servizio l'intervista a Fabio Vitaioli, Difensore Nazionale San Marino





Palmiro Faetanini