Qualificazioni Europei U17, alla Bulgaria bastano 45' a San Marino: è 5-0

La Bulgaria batte San Marino 5-0 nell'ultimo turno della prima fase di qualificazione agli Europei Under 17. Dopo le buone prove con Slovacchia e Svizzera, i biancazzurri crollano di fronte a un avversario che inseguiva una miglior differenza reti, per sfruttare un eventuale arrivo a pari con gli elvetici nel girone 10. Obiettivo centrato solo in parte, perché i goal arrivano, ma Svizzera e Slovacchia si accontentano di un pareggio che qualifica entrambe per la Lega A.

Quattro delle cinque reti bulgare arrivano nel primo tempo: al 2' di Angelov, al 27' e 32' di Grozdanov e al 41' di Popov, che chiude nella ripresa con un calcio di rigore rigore. Per San Marino arrivano tre occasioni nel finale, tutte con Montebelli, che prima sfiora la traversa, poi è fermato due volte dal portiere Zdravkov.







