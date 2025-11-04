TV LIVE ·
Marco Ragini è il primo Ct sammarinese a un mondiale: guiderà il Tagikistan
Qualificazioni Europei U17, alla Bulgaria bastano 45' a San Marino: è 5-0

Nell'ultima partita del girone, la Nazionale est-europea dilaga nel primo tempo. Per i titani sfiora il goal Montebelli

4 nov 2025
Foto: Fsgc
Foto: Fsgc

La Bulgaria batte San Marino 5-0 nell'ultimo turno della prima fase di qualificazione agli Europei Under 17. Dopo le buone prove con Slovacchia e Svizzera, i biancazzurri crollano di fronte a un avversario che inseguiva una miglior differenza reti, per sfruttare un eventuale arrivo a pari con gli elvetici nel girone 10. Obiettivo centrato solo in parte, perché i goal arrivano, ma Svizzera e Slovacchia si accontentano di un pareggio che qualifica entrambe per la Lega A.

Quattro delle cinque reti bulgare arrivano nel primo tempo: al 2' di Angelov, al 27' e 32' di Grozdanov e al 41' di Popov, che chiude nella ripresa con un calcio di rigore rigore. Per San Marino arrivano tre occasioni nel finale, tutte con Montebelli, che prima sfiora la traversa, poi è fermato due volte dal portiere Zdravkov.




