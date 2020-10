Quarta giornata: occhi puntati su Murata – Folgore

4° occhi puntati su Murata – Folgore Il Tre Penna potrebbe allungare approfittando del riposo della Fiorita. La formazione di Ceci affronta un Cailungo con l'allenatore in seconda promosso come primo: caso vuole che abbia lo stesso cognome del tecnico appena esonerato. Al posto di Antonio Bianchi, alla guida del Cailungo Giuliano Bianchi. Il 47enne è tenuto in considerazione dalla società rosso/verde a prescindere dalla partita con il Tre Penne. Potrebbe essere lui il sostituto ufficiale e dunque il nuovo allenatore del Cailungo, se ne saprà di più in settimana. Tre Penne – Cailungo si gioca a Fiorentino ore 15. Alla stessa ora Cosmos – Libertas a Domagnano e Domagnano – Juvenes/Dogana a Montecchio. Alle 18.30 si chiude il sabato con Virtus - Fiorentino

Domani sempre alle 15 San Giovanni – Pennarossa, Tre Fiori – Faetano e il Murata che testerà il reale momento della Folgore ancora ferma a zero punti. Non è escluso in caso di nuova sconfitta l'esonero di Omar Lepri. Il Murata con una vittoria si avvicinerebbe sensibilmente alla parte alta classifica.