COPPA TITANO Quarti, il Tre Fiori cala il poker col Cosmos e ipoteca la qualificazione Due goal di Mema, uno di Benedettini e uno di Vandi stendono i gialloverdi. Ritorno il 10 dicembre

Il Tre Fiori segna due goal per tempo nell'andata dei quarti di finale di Coppa Titano, contro un Cosmos martoriato dalle assenze, e ipoteca la qualificazione. Eppure c'è stata una fase in cui i gialloverdi hanno messo in difficoltà gli avversari, pressando e costringendoli sulla difensiva, per tutta la parte centrale del primo tempo. Poi, però, due gravi errori in palleggio e il cinismo e la forza dei gialloblù hanno spezzato l'illusione.

Proprio con il primo di questi due errori coincide la prima occasione della gara, al 21': la difesa perde palla, Mema controlla, gira di sinistro e la punisce. Dopo un secondo tentativo dell'attaccante del Tre Fiori, che anticipa Semprini ma è chiuso dal rientro di un difensore, il Cosmos si riporta avanti e chiede un calcio di rigore per fallo di mano, su giocata di Islamaj, che l'arbitro non assegna. Poi ci prova anche con Ceccaroli, che calcia a effetto dal limite, senza centrare lo specchio.

Al culmine della sfuriata offensiva del Cosmos, arrivano però altri due errori, con due palloni in serie regalati a Mema. Se sul primo Semprini riesce a mettere una pezza, sul secondo non può nulla, quando il 43 del Tre Fiori si presenta in area in corsa e lo scavalca segnando il 2-0. Il secondo goal demoralizza il Cosmos, che nella ripresa sparisce dal campo per mezzora.

Il Tre Fiori ne approfitta e spinge per aumentare il divario, calciando con Benedettini, bloccato da Semprini, e poi con Bernardi, fin lì inesistente, il cui tiro finisce fuori di poco. E mentre il neoentrato Sirri blocca un tiro dal limite sul primo spunto del Cosmos, fiondandosi in tuffo sulla traiettoria, dall'altro lato, la squadra di Girolomoni passa ancora.

C'è sempre Mema al centro del gioco, stavolta in veste di assistman, propiziando l'imbucata di Benedettini, che al quinto tentativo vince il duello con Semprini. Con il risultato ormai compromesso e con Selva che effettua una sola sostituzione, il Cosmos cerca comunque di ridurre il passivo e dopo la mezzora chiama per la prima volta alla parata Nardi, che blocca in uscita sia il neoentrato Hamati, sia Gjurchinoski, con l'aiuto di due difensori.

La sfuriata, però, non porta a nulla e al 90' il Tre Fiori cala il poker con un colpo di testa di Vandi su cross di Brisigotti, lasciato tutto solo dalla difesa, che si era fermata chiamando il fuorigioco. Finisce 4-0: il Tre Fiori lancia un messaggio importante alle avversarie, in chiave coppa e campionato, il Cosmos ha un piede e tre quarti fuori dalla competizione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: