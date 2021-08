Quasi un milione e mezzo di visualizzazione per la canzone dei Dear Jane sulla Nazionale di San Marino

Ha quasi raggiunto un milione e mezzo di visualizzazione su youtube. E' il brano “The Heart of San Marino”, il Cuore di San Marino, dei Dear Jane. La band di Hong Kong che si è ispirata alla Nazionale di Calcio del Titano per raccontare valori come la tenacia e la determinazione. Una canzone che diventa un inno, utilizzando la storia calcistica della Nazionale Sammarinese. Una squadra formata da calciatori dilettanti che compete ai massimi livelli internazionali.







Il brano dei Dear Jane sottolinea il valore del coraggio da parte di chi sa di partire sfavorito scendendo comunque in campo per combattere fino alla fine per cercare di raggiungere la vittoria.

Il calcio sammarinese diventa così una metafora, lasciando un campo, quello di gioco, per arrivare a quello dei sentimenti e ispirare anche gli sfortunati in amore. La partita diventa la vita, nella quale non si deve mollare mai, nonostante le delusioni del cuore che si possono vivere.